İrem isminin anlamı nedir? Ünlü çift de bu ismi tercih etmişti

Aileler dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Buna göre hem en güzel anlama sahip hem hoş bir tınısı olan hem de soyadı ile uyumlu bir isim seçmeye çalışılıyor. Ailelerin kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de İrem. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan anne ve babalar İrem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte İrem ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan İrem, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "cennete benzetilerek yapılan bahçe" anlamı yer alıyor. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta ismi geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe anlamı da bulunuyor. Bu güzel adın bir diğer güzel anlamı ise "eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan" anlamı.
Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. İslami yönden önemli bir isim olan bu ad, Kur'an'da geçen adlar arasında bulunuyor. Kur'an'da Ad Kavmi tarafından yapılan bahçeler bu isimle ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle bir kaygısı olan aileler de bu ismi rahatlıkla çocuklarına koyabiliyor. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile ünlü manken Demet Şener'in kız çocuklarının ismi de İrem. Çift erkek çocuklarına ise Ömer ismini koymuştu.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte İrem isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin çevrelerinde oldukça duyarlı oldukları biliniyor. Önsezileri oldukça güçlü olduğu için ise karar alırken genellikle sezgilerini kullanıyorlar. Yaratıcılıklarıyla da öne çıkan bu insanlar çok çalıştıkları takdirde başarıya kolayca ulaşabiliyorlar. Özgürlüklerine düşkün oldukları için özgürlüklerini kısıtlayacak işlerden ve kişilerden uzak duruyorlar. Karşı cinste aradıkları özellik ise zeka ve neşe. Ancak kendilerini fazla kısıtlayan insanlarla olamıyorlar.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin manasına dair şu anlam bulunuyor:
İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Genellikle sezgileriyle hareket eden bu insanların bazı durumlarda yanlış kararlar almamaları için mantıklarını ve zekalarını da devreye sokmaları gerekebiliyor. Kendilerini kanıtlamayı çok istedikleri biliniyor. Ancak bunu sağlamak için yaratıcılıklarını ve çok çalışmayı da devreye sokmaları önem taşıyor. Eğer varsa kötü alışkanlıklarından bir an önce kurtulmaları işlerine yarayabiliyor. Hayatta mutluluğa ulaşabilmek için küçük detaylara fazla takılmamalarında yarar var.
İrem isminin yanına yakışan isim olarak ise Su, Buğlem, Naz, Aslı, Gül, Şimal, İclal, Mersa, Zülal, Dila, Nisa, Zümra ve Mina isimleri önerilebiliyor.
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