HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İrem isminin anlamı nedir? Ünlü çift de bu ismi tercih etmişti

İrem isminin anlamı nedir? Ünlü çift de bu ismi tercih etmişti

04.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İrem isminin anlamı nedir? Ünlü çift de bu ismi tercih etmişti

Ailelerin çocuklarına koyduğu isimler dönemin trendlerine göre değişkenlik gösterse de bazı isimler daima popülerliğini koruyor. Popülerliğini koruyan bu isimlerden bir tanesi de İrem. Bu nedenle çocuğuna bu ismi koymak isteyenler İrem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor.

Aileler dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Buna göre hem en güzel anlama sahip hem hoş bir tınısı olan hem de soyadı ile uyumlu bir isim seçmeye çalışılıyor. Ailelerin kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de İrem. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan anne ve babalar İrem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte İrem ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

İREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan İrem, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "cennete benzetilerek yapılan bahçe" anlamı yer alıyor. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta ismi geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe anlamı da bulunuyor. Bu güzel adın bir diğer güzel anlamı ise "eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan" anlamı.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. İslami yönden önemli bir isim olan bu ad, Kur'an'da geçen adlar arasında bulunuyor. Kur'an'da Ad Kavmi tarafından yapılan bahçeler bu isimle ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle bir kaygısı olan aileler de bu ismi rahatlıkla çocuklarına koyabiliyor. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile ünlü manken Demet Şener'in kız çocuklarının ismi de İrem. Çift erkek çocuklarına ise Ömer ismini koymuştu.

133621008_432955014503301_3120463363195799713_n

İREM İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte İrem isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • İ: Duygusal, hassas, kırılgan ve narin
  • R: Karar verme konusunda zorlanan, tereddütlü
  • E: Ruhsal dünyası karmaşık olan, sevinç ve üzüntüyü birlikte yaşayabilen
  • M: Zeki, başarılı, ticari zekası gelişmiş, ticareti seven

Bu isme sahip olan kişilerin çevrelerinde oldukça duyarlı oldukları biliniyor. Önsezileri oldukça güçlü olduğu için ise karar alırken genellikle sezgilerini kullanıyorlar. Yaratıcılıklarıyla da öne çıkan bu insanlar çok çalıştıkları takdirde başarıya kolayca ulaşabiliyorlar. Özgürlüklerine düşkün oldukları için özgürlüklerini kısıtlayacak işlerden ve kişilerden uzak duruyorlar. Karşı cinste aradıkları özellik ise zeka ve neşe. Ancak kendilerini fazla kısıtlayan insanlarla olamıyorlar.

Öyle bir anlamı var ki... Fatma isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimlerÖyle bir anlamı var ki... Fatma isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

İREM İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin manasına dair şu anlam bulunuyor:

  • Cennete benzetilerek yapılan bahçe
  • Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe
  • Eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan

İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Genellikle sezgileriyle hareket eden bu insanların bazı durumlarda yanlış kararlar almamaları için mantıklarını ve zekalarını da devreye sokmaları gerekebiliyor. Kendilerini kanıtlamayı çok istedikleri biliniyor. Ancak bunu sağlamak için yaratıcılıklarını ve çok çalışmayı da devreye sokmaları önem taşıyor. Eğer varsa kötü alışkanlıklarından bir an önce kurtulmaları işlerine yarayabiliyor. Hayatta mutluluğa ulaşabilmek için küçük detaylara fazla takılmamalarında yarar var.

İrem isminin yanına yakışan isim olarak ise Su, Buğlem, Naz, Aslı, Gül, Şimal, İclal, Mersa, Zülal, Dila, Nisa, Zümra ve Mina isimleri önerilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Doktoru hastanelik etmişti! Savunması 'pes' dedirttiDoktoru hastanelik etmişti! Savunması 'pes' dedirtti
Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Yozgat'ta doktoru darbeden psikiyatri hastası: Kafasına vurdum, saçını çekmedim

Doktoru hastanelik etmişti! Savunması 'pes' dedirtti

13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, parayı onlar verdi'

'Yok artık' dedirten savunma! 'Biz gasbetmedik, onlar verdi'

Öyle bir anlamı var ki... Fatma isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

En popüler isimlerden! Öyle bir anlamı var ki...

Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

Eski özel harekat polisi, cinayeti sevgilisine itiraf etmiş

4 yaşlıyı 4 milyon TL dolandıran 'sahte polis' otobüsle kaçarken yakalandı

4 milyon liralık vurgun yaptı, otobüsle kaçarken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.