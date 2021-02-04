İrem isminin anlamı nedir? Ünlü çift de bu ismi tercih etmişti

Aileler dünyaya gelecek bebekleri için isim seçerken çok sayıda ismin anlamını araştırıyor. Buna göre hem en güzel anlama sahip hem hoş bir tınısı olan hem de soyadı ile uyumlu bir isim seçmeye çalışılıyor. Ailelerin kız çocukları için tercih etmeyi düşündüğü isimlerden bir tanesi de İrem. Dolayısıyla bu ismi seçecek olan anne ve babalar İrem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte İrem ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

İREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan İrem, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "cennete benzetilerek yapılan bahçe" anlamı yer alıyor. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta ismi geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe anlamı da bulunuyor. Bu güzel adın bir diğer güzel anlamı ise "eşi benzeri olmayan, özel ve heybetli olan" anlamı.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. İslami yönden önemli bir isim olan bu ad, Kur'an'da geçen adlar arasında bulunuyor. Kur'an'da Ad Kavmi tarafından yapılan bahçeler bu isimle ifade ediliyor. Dolayısıyla böyle bir kaygısı olan aileler de bu ismi rahatlıkla çocuklarına koyabiliyor. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile ünlü manken Demet Şener'in kız çocuklarının ismi de İrem. Çift erkek çocuklarına ise Ömer ismini koymuştu.