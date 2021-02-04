Öyle bir anlamı var ki... Fatma isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

Bir bebeği dünyaya getirmenin ve onu en iyi şekilde yetiştirmenin zorluklarının yanı sıra bebeğin ömrü boyunca taşıyacağı ismi seçmek de oldukça zorlu bir süreç. Bu nedenle dünyaya gelecek olan bebeklerine isim tercihi yapma hazırlığında olan aileler, detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Zaman zaman bazı isimler popüler olduğu için yaygın görülürken bazı isimler de her dönem severek tercih edilen adlardan oluyor. Daima popülerliğini koruyan adlardan olan Fatma ismini seçecek olan anne ve babalar da Fatma isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Fatma ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler... FATMA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Kız isimlerinden olan Fatma, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "çocuğunu sütten kesen kadın" anlamı veriliyor. Ancak bazı kaynaklara göre bu ismin anlamı "kesilmiş, ayrılmış" şeklinde belirtiliyor. Dolayısıyla hadislerde Allah'ın kıyamette Fatıma ve Fatıma'nın soyundan gelenleri cehennem ateşinden ayırdığı, kestiğinden bahsediliyor. Bu nedenle ismin anlamının sütten kesmek yerine "kendisi ve soyu cehennem ateşinden ayrılmış ve kesilmiş olan" şeklinde olduğu belirtiliyor.

TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin bir diğer anlamı olarak ise Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı tanımı bulunuyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. İslami yönden önemli bir isim olan bu ad, Kur'an'da geçen adlar arasında bulunmuyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ülkemizde bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte Fatma isimli ünlülerden birkaçı: Fatma Girik (Oyuncu)

Fatma Turgut (Rock müzik şarkıcısı)

Fatma Şahin (siyasetçi)

Fatma Aliye Topuz (Türk edebiyatının ilk kadın romancısı) FATMA İSMİNİN ANALİZİ Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Fatma isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: F: Güvenilir, uysal, sakin, anlayışlı

A: Enerjik, canlı, atılgan

T: Karar almakta zorlanan, tereddütlü

M: Karmaşık bir ruhsal dünyaya sahip, üzüntü ve sevinci birlikte yaşayabilen

A: Enerjik, canlı, atılgan İsim analizine göre bu isme sahip olan kişilerin çevrelerinde uyumlu olarak tanındığı biliniyor. Karakterleri ve yapıları sayesinde insanların güvenini kolayca kazanabiliyorlar. Aynı zamanda girişken bir yapıya sahip oldukları için kolayca arkadaş edinebiliyorlar ve çevrelerine enerji saçıyorlar. Duygularını ifade etmekte biraz zorlanabiliyorlar. Öte yandan ticaret konusunda başarılı oldukları biliniyor. Dolayısıyla buna uygun bir mesleği seçmeleri muhtemel.