Öyle bir anlamı var ki... Fatma isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

Bir bebeği dünyaya getirmenin ve onu en iyi şekilde yetiştirmenin zorluklarının yanı sıra bebeğin ömrü boyunca taşıyacağı ismi seçmek de oldukça zorlu bir süreç. Bu nedenle dünyaya gelecek olan bebeklerine isim tercihi yapma hazırlığında olan aileler, detaylı bir araştırma içerisine giriyor. Zaman zaman bazı isimler popüler olduğu için yaygın görülürken bazı isimler de her dönem severek tercih edilen adlardan oluyor. Daima popülerliğini koruyan adlardan olan Fatma ismini seçecek olan anne ve babalar da Fatma isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Fatma ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Fatma, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ilk anlamı olarak "çocuğunu sütten kesen kadın" anlamı veriliyor. Ancak bazı kaynaklara göre bu ismin anlamı "kesilmiş, ayrılmış" şeklinde belirtiliyor. Dolayısıyla hadislerde Allah'ın kıyamette Fatıma ve Fatıma'nın soyundan gelenleri cehennem ateşinden ayırdığı, kestiğinden bahsediliyor. Bu nedenle ismin anlamının sütten kesmek yerine "kendisi ve soyu cehennem ateşinden ayrılmış ve kesilmiş olan" şeklinde olduğu belirtiliyor.
TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin bir diğer anlamı olarak ise Hz. Muhammet’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı tanımı bulunuyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. İslami yönden önemli bir isim olan bu ad, Kur'an'da geçen adlar arasında bulunmuyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi koymasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ülkemizde bu isme sahip çok sayıda ünlü de bulunuyor. İşte Fatma isimli ünlülerden birkaçı:
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Fatma isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
İsim analizine göre bu isme sahip olan kişilerin çevrelerinde uyumlu olarak tanındığı biliniyor. Karakterleri ve yapıları sayesinde insanların güvenini kolayca kazanabiliyorlar. Aynı zamanda girişken bir yapıya sahip oldukları için kolayca arkadaş edinebiliyorlar ve çevrelerine enerji saçıyorlar. Duygularını ifade etmekte biraz zorlanabiliyorlar. Öte yandan ticaret konusunda başarılı oldukları biliniyor. Dolayısıyla buna uygun bir mesleği seçmeleri muhtemel.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almasının yanı sıra ismin farklı manaları olduğu da biliniyor. Bu anlamlar arasında; ay ışığı, rahat huzurlu kişi ve güneşi az gören yer gibi manaları da var. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Duygusal yönleriyle öne çıkan bu kişiler, hem iş yaşamlarında hem de arkadaşlık ilişkilerinde duygusallığı ön planda tutuyorlar. Ancak hem hayatta başarıya ulaşmak için hem de mutlu olmak için zaman zaman duygusallığın önüne mantığı geçirmeleri öne taşıyabiliyor. Yaşamda sevgiyi temel alan bu insanların hem arkadaş seçimlerinde hem eş seçimlerinde hem de iş seçimlerinde bu noktaya dikkat ederek hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü sevmedikleri işlerde ve sevmedikleri insanlarla çalışamıyorlar. Karşı cinste aradıkları özellik ise sadakat ve sonsuz aşk oluyor.
Fatma isminin yanına yakışan isim olarak ise Elif, Lina, Asel, Ece, Betül, Hira, Lara, Nida, Sahra, Nisan, Alin, Güneş ve Sare isimleri önerilebiliyor.