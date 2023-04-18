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Irına Shayk Coachella Festivali'ne sütyensiz tarzıyla damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

18.04.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coachella Festivali’nde Leonardo DiCaprio ile görüntülenen Irına Shayk festival tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak Coachella Festivali'ne sütyensiz siyah elbisesiyle gelen güzel modele bir bakan bir daha baktı.

Irına Shayk Coachella Festivali'ne sütyensiz tarzıyla damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Coachella Festivali tüm hızıyla sürerken festivalde ünlüler tarzlarıyla yine kendilerinden söz ettiriyor. Son olarak Hollywood’un en popüler ve çapkın oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio ile görüntülenen Rus manken Irina Shayk tarzıyla dikkat çekti.

Coachella Festivali’ne siyah transparan elbisesiyle gelen Rus model sütyen giymeyi tercih etmedi.

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GÜZELLİK SIRRI

Sütyensiz tarzıyla festivale damga vuran Irına Shayk pozlarında sosyal medyadan paylaştı. Festival alanında bir bakanın bir daha baktığı modele beğeni yağdı.

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Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın" Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Yıllara meydan okuyan güzelin güzellik sırrı da merak edildi. Irına Shayk'ın ırrı düzenli spor ve doğru beslenme.

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Leonardo DiCaprio Irina Shayk ünlüler ele coachella festivali

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