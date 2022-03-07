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  4. İrlanda'da Rus büyükelçilik binasına kamyonla girmişti! O sürücü yakalandı

İrlanda'da Rus büyükelçilik binasına kamyonla girmişti! O sürücü yakalandı

07.03.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin kapısına kamyonuyla çarpan sürücü gözaltına alındı. Öte yandan İrlanda'da protestocular, geçtiğimiz şubat ayında, Rus Büyükelçisi'nin aracını tekmelemişti.

İrlanda'da Rus büyükelçilik binasına kamyonla girmişti! O sürücü yakalandı

Rusya'nın Dublin Büyükelçiliğinin kapısına kamyonuyla çarpan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. İrlanda basınındaki haberlere göre, TSİ 16.30 sıralarında bir kişi, içerisinde dini malzemeler bulunan kamyonunu Rusya'nın Dublin Büyükelçiliği kapısına doğru sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyonuyla elçiliğin kapısına çarparak belli bir mesafeye kadar ilerleyen sürücü, daha sonra kamyondan indi ve Ukrayna'daki saldırıların kurbanları olduğu iddia edilen fotoğrafları çevredekilere dağıttı.

Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ, EYLEMİN VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN İHLALİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Rusya’nın Dublin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, olayın "barışçıl bir diplomatik misyona yönelik suç teşkil eden bir delilik eylemi" olarak nitelendiği ve kınandığı bildirildi.

Söz konusu eylemin, 1961 Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi'nin 22. maddesinin "açık ve bariz ihlali" olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda makamlarının elçilik personelinin güvenliğini sağlamak için kapsamlı önlemler alması talep edildi ve elçiliğin, İrlanda Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu kaydedildi.

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İRLANDA'DA PROTESTOCULAR, RUS BÜYÜKELÇİSİ'NİN ARACINI TEKMELEMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 25 Şubat’ta İrlanda'da bir grup gösterici, Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov'u yuhalayarak aracı tekmelemişti.

Protestocular, Rus Büyükelçisinin bulunduğu aracı durdurarak yuhalamış ve ellerindeki Ukrayna bayraklarını aracın camlarına asmaya çalışmıştı. Bazı göstericiler ise araca su şişeleri fırlatmış ve tekmelemişti.

Rus Büyükelçi Filatov, geçen hafta Rus medyasına verdiği röportajda, büyükelçilik personelinin ölüm tehditleri aldığını iddia etmiş, Rus çocukların da İrlanda okullarında zorbalığa maruz kaldığını öne sürmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda Rusya
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