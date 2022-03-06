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Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

06.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürüyor. Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin şehrinde tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında meydana gelen patlama görüntüleri dehşete düşürüyor.

Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

İrpin, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği şehirlerden biri. Ukrayna birlikleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile devam eden çatışmaların arasında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.

Irpin kentinde sivillerin tahliyesi devam ediyor - EK FOTOĞRAFLAR - Dış Haberler - -

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor. Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor. Birçoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan siviller, bölgeden kaçabilmek için sadece birkaç eşya ile evlerini terk ederek ile Kiev’e geçmeye çabalıyorlar.

DEHŞET VEREN ANLAR

Korkunç patlamalardan dehşet veren anlar sosyal medyada paylaşılıyor. İşte o görüntüler…

İRPİN'DE DURUM KORKUNÇ

Çatışmalardan kaçarak Kiev yakınlarına gelen İvan Kaşirskiy, İrpin’de durumun oldukça kötü olduğunu ifade etti.

Kaşirskiy, Ukrayna askerlerinin yardımıyla tahliye edildiğini, ne elektrik ne de su olduğunu, telefon hatlarının ise çalışmadığını söyledi.

Irpin kentinde sivillerin tahliyesi devam ediyor - EK FOTOĞRAFLAR - Dış Haberler - -

İrpin’de zor günler geçirdiklerini dile getiren Kaşirskiy, "Evimizin etrafında herhangi bir askeri bölge yok ama bombalar düşüyor. Bu gece uyumadık. Şiddetli patlamalar oldu, koridorda durduk, durum korkunçtu." diye konuştu.

Kaşirskiy, annesi ve bazı akrabalarının Polonya’ya geçtiğini, kendisinin de birkaç gün Kiev’de kalıp duruma göre ne yapacağına karar vereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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