Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Dehşet dolu anlar böyle görüntülendi

İrpin, Rusya-Ukrayna savaşı sürerken çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği şehirlerden biri. Ukrayna birlikleri, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de, Rus güçleri ile devam eden çatışmaların arasında bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.

Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor. Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor. Birçoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan siviller, bölgeden kaçabilmek için sadece birkaç eşya ile evlerini terk ederek ile Kiev’e geçmeye çabalıyorlar.

Korkunç patlamalardan dehşet veren anlar sosyal medyada paylaşılıyor. İşte o görüntüler…

Russian troops shelled the streets of #Irpin near #Kyiv while people were evacuating, Ukrainian journalist Andriy Dubchak reported. He said he saw the moment two teenagers and a woman were killed, one man was badly injured. #StopRussianAggression #StopPutinNOW #Ukraine pic.twitter.com/4ot9b3MMzW