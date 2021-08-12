İrritabl barsak hastalığı nasıl tedavi edilir, belirtileri nelerdir?

İrritabl barsak hastalığı, tipik olarak birlikte ortaya çıkan bir grup bağırsak semptomudur. Semptomların şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişir. Ancak, ayda en az üç gün olmak üzere en az üç ay sürer.

İRRİTABL BARSAK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

IBS semptomları tipik olarak kramp, karın ağrısı, şişkinlik ve gaz, kabızlık, ishal gibi belirtileri içerir. IBS'li kişilerin hem kabızlık hem de ishal atakları olması nadir değildir. Şişkinlik ve gaz gibi belirtiler tipik olarak bağırsak hareketi yaptıktan sonra kaybolur.

İRRİTABL BARSAK HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorunuz belirtilerinize dayanarak IBS'yi teşhis edebilir. Belirtilerinizin diğer olası nedenlerini ekarte etmek için dışkı tahlili, anemiyi kontrol etmek ve çölyak hastalığını ekarte etmek için kan testleri ve kolonoskopi yaptırılabilir.

Kolonoskopi genellikle yalnızca doktorunuz semptomlarınızın kolit, inflamatuar bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı) veya kanserden kaynaklandığından şüphelenirse yapılır.

NASIL BESLENİLMELİDİR?

Bazı insanlar için, diyet değişiklikleri semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir. IBS semptomları, durumu olan kişiler arasında değişiklik gösterdiğinden, beslenme değişikliklerine yönelik yaklaşımların değişmesi gerekir. Süt ürünleri, kızarmış gıdalar, sindirilemeyen şekerler ve fasulye gibi belirli gıdaların miktarlarını değiştirmek veya ortadan kaldırmak, farklı semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir.

İRRİTABL BARSAK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

IBS'nin tam tedavisi yoktur. Tedavi semptomların giderilmesine yöneliktir. Başlangıçta doktorunuz bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızı isteyebilir. Bazı ev ilaçları veya yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç kullanmadan IBS semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu yaşam tarzı değişikliklerinin örnekleri şunları içerir; düzenli fiziksel egzersize katılmak, bağırsakları uyaran kafeinli içecekleri kesmek, daha küçük öğünler yemek, stresi en aza indirmek, gaz ve şişkinliğin giderilmesine yardımcı olmak için probiyotikler (normalde bağırsaklarda bulunan "iyi" bakteriler) almak, derin yağda kızartılmış veya baharatlı yiyeceklerden kaçınmaktır.

İRRİTABL BARSAK HASTALIĞINDA BUNLARA DİKKAT

Belirtileriniz yaşam tarzı veya diyet değişiklikleri gibi ev ilaçları ile düzelmezse, doktorunuz ilaç kullanımını önerebilir. Bazı ilaçlar IBS'nin tüm semptomlarını tedavi etmek için kullanılırken, diğer ilaçlar belirli semptomlara odaklanır. Kullanılan ilaçlar arasında kas spazmlarını kontrol etmek için ilaçlar, kabızlık önleyici ilaçlar, ağrıyı hafifletmek için trisiklik antidepresanlar ve antibiyotikler bulunur.

Bazı gıdalar, stres ve kaygı gibi birçok insan için IBS semptomlarını tetikleyebilir. Stres ve kaygı seviyenizi artırabilecek durumlardan kaçınmak yardımcı olabilir.

