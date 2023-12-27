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İş adamına İstanbul'da korkunç infaz! ATM'den para çekerken yaklaştı, tetiğe bastı... O anlar kamerada

27.12.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul Pendik'te ATM'de para çekerken iş adamı Emrah Akyıldız'ın öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü. Polis ekipler yaptıkları inceleme sonucu kimliğini tespit ettikleri katil zanlısını Samsun'da yakaladı.

İş adamına İstanbul'da korkunç infaz! ATM'den para çekerken yaklaştı, tetiğe bastı... O anlar kamerada

İş adamı Emrah Akyıldız'a yönelik silahlı saldırı İstanbul'da yaşandı. Pendik'teki bir ATM'den para çeken Akyıldız'a arkasından yaklaşan silahlı saldırgan ateş atı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis katil zanlısını Samsun'da yakaladı. İşte korkunç infazla ilgili tüm detaylar...

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Pendik, Güllübağlar mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle bir ATM önüne gelen Emrah Akyıldız, araçtan inerek işlem yaptığı sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Emrah Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

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Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu. Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.

DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi. Akyıldız'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.

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KATİL ZANLSI SAMSUN'DA YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun'da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul'a getirildi.

POLİS AZMETTİRİCİNİN PEŞİNDE

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli H.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söylediler.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet iş adamı
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