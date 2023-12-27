Yaraladıkları adamı, hastaneye gelip tekrar bıçakladılar! İzmir'de korkunç olay

Korkunç olay İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

MOTOSİKLETLE GELDİLER, HASTANEDE BİR KEZ DAHA BIÇAKLADILAR

A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı.

Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(DHA)





