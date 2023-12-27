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  4. Yaraladıkları adamı, hastaneye gelip tekrar bıçakladılar! İzmir'de korkunç olay

Yaraladıkları adamı, hastaneye gelip tekrar bıçakladılar! İzmir'de korkunç olay

27.12.2023 08:56 | Son Güncelleme:
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İzmir Konak'taki bir sokakta yaşanan bıçaklı kavga hastaneye taştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan 29 yaşındaki A.Ö. kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada yine aynı kişiler tarafından bıçaklandı. A.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaraladıkları adamı, hastaneye gelip tekrar bıçakladılar! İzmir'de korkunç olay

Korkunç olay İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde Konak ilçesindeki bir mahallede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda bıçaklanan A.Ö., yakınları tarafından özel bir araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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MOTOSİKLETLE GELDİLER, HASTANEDE BİR KEZ DAHA BIÇAKLADILAR

A.Ö. burada travma bölümünde tedavi gördüğü sırada, kavgaya karıştığı ileri sürülen 2 kişi motosikletle hastaneye gelerek, yaralıyı bir kez de omzundan bıçakladı.

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Olay sonrası şüpheliler suç aleti ile kaçarken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı A.Ö. hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir hastane
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