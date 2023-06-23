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İş hanında dehşet! Önce genç kadını, sonra kendini vurdu

23.06.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. B.A. isimli kişi, eski sevgilisi Moldovalı Elena David'i iş hanında vurarak öldürdü. B.A. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. İşte detaylar...

İş hanında dehşet! Önce genç kadını, sonra kendini vurdu

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Fatih, Saraç İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A., eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elena David'in (25) çalıştığı iş hanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma çıktı. Bu sırada B.A. getirdiği tabanca ile önce kadına sonra da kendisine ateş etti.

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Silah sesleri üzerine olay yerine giden çevredekiler ikiliyi kanlar içerisinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elena David'in hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı B.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

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İş hanındaki çantacıda çalıştığı öğrenilen Elena David'in cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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DHA

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cinayet İntihar Fatih

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