İş hayatında rahatlıkla kullanabileceğiniz şık ve rahat ürün önerileri

Gündelik hayatınızda olduğu gibi iş hayatınızda da özel ürünlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu konuda ürün yelpazesi bir hayli genişledi ve mevcut sorunlara pek çok çözüm olacak ürünler geliştirildi. Bu sayede iş yaşamınızı kolay hâle getirecek ürünlere rahatlıkla ulaşabilmek, artık çok daha kolay. Çalışma ortamınız için şık ve kullanışlı ürünleri incelemeye ne dersiniz?

1. İçeceğini yanında taşımak isteyen kişilere: Contigo Luxe Autoseal Termos Bardak

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Paslanmaz çelikten üretilen Contigo Luxe Autoseal Termos Bardak sızdırmaya dayanıklı olarak tasarlanır. Çayını ya da kahvesini yanından ayırmayanlar ve içeceğin sıcaklık derecesini daha uzun süre muhafaza etmek isteyenler için ürün, sıkça tercih edilir. Sadece sıcak değil aynı zamanda soğuk tutma özelliği de bulunan termos, bu sayede fonksiyonel bir kullanım sunar. Şık ve rahat tasarımıyla iş hayatınızda size her daim eşlik edecek ürün, kalitesi ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım vadeder. Termosun gri, mor ve mavi gibi farklı renkleri ve kapasite seçeneğinin olduğunu da belirtelim.

2. Omurga sağlığını düşünenlere: Ankaflex İkili Bel Sırt Destekleyici Minder Oturma Minderi Visco

İşi gün boyu masa başında geçenlerin kesinlikle edinmesi gereken ürünlerden biri, oturma minderi ve bel yastığı olabilir. Beden sağlığını ön planda tutarak duruş bozukluklarının önüne geçmeyi sağlayan Ankaflex İkili Bel Sırt Destekleyici Minder Oturma Minderi Visco, kalitesi ile ön plana çıkar. Ürün, bel yastığı ve oturma minderi olarak iki ayrı parçadan oluşur. Pamuklu kumaş kullanılarak üretilen set, terlemenizi önler. Toplamda üç farklı rengi bulunan ürünü satın alarak ofisinizde çalışırken beden sağlığınızı da korumaya ne dersiniz?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Laptopını daha iyi kullanmak isteyen kişilere: Flaxes Fn-3255 140 Mm X 2 Fan

Özellikle yaz aylarına denk gelen yoğun iş temposunda laptop bilgisayarlarınızın sağlıklı işleyişi ve uzun ömürlü olması için soğutucu kullanmanız öneriliyor. Kişisel bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan Flaxes Fn-3255 140 Mm X 2 Fan, bu görevi üstleniyor. 23 dBa gürültü seviyesi ile en sessiz fan soğutucılar arasında yer alıyor. 1000 RPM dönüş hızı ve iki ayrı USB giriş özelliklerine sahip soğutucu, sadece 860 gram ağırlığında tasarlanıyor. Birinci sınıf malzemeden üretilen soğutucu fan, kaliteli oluşu ile kullanıcıların dikkatini çekiyor.

4. Hem şık hem fonksiyonel: Eco Concept Kaymaz Taban Mouse Pad

Masayı kavrayan kaymaz tabanlı mouse padler, artık her tarza her zevke hitap edecek ürün çeşitliliğinde üretiliyor. Çalışma masanızda kullanacağınız farklı renk ve desenlerdeki mouse padi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Eco Concept Kaymaz Taban Mouse Pad, aradığınız niteliklerde bir özellik sunuyor. Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu ile tasarlanan ürün, sanatseverler için ideal bir seçim oluyor. Ürünün yıkanabiliyor olması ise kolay kullanım sağlıyor. Hem evinizde hem ofisinizde tercih edebileceğiniz mouse padi sevdiklerinize de armağan ederek onları mutlu edebilirsiniz.

5. Ofisinizin en şık parçası: Seduna Skagen Plus Çalışma Sandalyesi, Ofis Koltuğu

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Çalışma masalarının ve ofis ortamının tamamlayıcı ögelerinden bir diğeri, ofis sandalyeleri oluyor. Hem rahat ve kullanışlı hem şık bir ofis koltuğu arıyorsanız sizi Seduna Skagen Plus Çalışma Sandalyesi | Ofis Koltuğu ile tanıştıralım. Kaliteli kumaş ve krom kaplamalı metal ayak ile tasarlanan model, oldukça sağlam şekilde üretiliyor. Ergonomik yapısı sayesinde iş yaşamınızda konfor sağlayacak olan ofis koltuğunun; mavi, pembe ve siyah rengi de bulunuyor. Masa başında çalıştığınız ortamda beden sağlığınızı da düşünüyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

6. Derli toplu olan kişilere özel: Ahşap Özel Tasarım Dekoratif Ofis Masa Üstü Organizer

Çalışma masanızın dağınıklığından şikâyetçiyseniz ve daha düzenli bir ortam istiyorsanız Ahşap Özel Tasarım Dekoratif Ofis Masa Üstü Organizer tam size göre olabilir. Dekoratif özel tasarım organizer sayesinde kalemlerinizi, not kâğıtlarınızı ve çeşitli ofis araç gereçlerinizi kolaylıkla toparlayabilirsiniz. Ayrıca özel tasarımlı bu ürün, telefon tutucu kısmı ile çok yönlü kullanım avantajı sağlar. Materyal olarak ahşaptan faydalanılan organizer, toplamda sekiz farklı rengi ile kullanıcıların beğenisine sunulur. Hoş tasarımı ve fonksiyon çeşitliliği ile ofisinizin yardımcı parçası olacak bu ürüne masanızda yer vermelisiniz.

7. Hem şık hem sade bir ofis seti arayanlara: Piano Ofis Seti File Kalemlik Kâğıtlık Ataçlık Siyah

Masanızı derli toplu gösterecek harika bir ofis seti arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kalem, not kâğıtları ve ataçlarınıza düzen kazandırabileceğiniz Piano Ofis Seti File Kalemlik Kâğıtlık Ataçlık Siyah ile masanıza hem şık hem sade bir görünüm katabilirsiniz. İster ofiste ister ev ortamınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz set, boyut olarak oldukça kullanışlı bir yapıda tasarlanır. Yer kaplamaması sayesinde çalışma masanız küçük olsa bile ürünü, alan sıkıntısı çekmeden kullanabilirsiniz. Rengi ve modeli ile her tarza uyum sağlayan ürünün çalışma masanızın en favori parçalarından olacağına eminiz.