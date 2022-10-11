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İş insanı Süleyman Bodur hayatını kaybetti

11.10.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, amcasının vefat haberiyle ilgili, "Kıymetli Dr. Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İş insanı Süleyman Bodur hayatını kaybetti

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur vefat etti.

Kale Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur'un kardeşi, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın amcası, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bodur'un cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra 13 Ekim'de Çan Kaleseramik Fabrikaları Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Nevruz Köyü mezarlığı aile kabristanına defnedilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Kale Grubu’na büyük emekleri olmuş, çalışkanlığı, eğitime önem veren ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan, sporcu, vefalı, hem iyi hem kötü günde dostlarının yanında olan, insanlara saygı ve nezaketle yaklaşıp hayatlarına değen amcam, kıymetli Dr. Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

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Kale Grubu zeynep bodur okyay
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