HABER

İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iş yerlerine girip para çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı.

İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iş yerlerine girip para çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları, iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı iş yerlerinden gece saatlerinde meydana gelen hırsızlığa ilişkin geniş çalışma başlattı. Çevrede buluna ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerini ekiplere dağıttı.
Yunus ekipleri şehir merkezinde devriye atarken durumundan şüphelendikleri Ö.B.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.B.’nin yapılan sorgusunda Eskişehir ve Kütahya’da da çok sayıda hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Birkaç iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının ön kapıyı açarak, iş yerlerinde bulduğu tornavidayla açtığı kasadaki paraları ve etraftaki değerli eşyaları alarak ayrıldığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise iş yerinin içinde rahat bir şekilde dolaşması ve kasada bulunan paraları alışı görülüyor.

İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

İş yerinden para çalan hırsız tutuklandı

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Çifte cinayet sanığı: 'Ya onlar, ya ben' diyerek ateş ettimÇifte cinayet sanığı: 'Ya onlar, ya ben' diyerek ateş ettim
Polisin alıcı kılığına girdiği tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandıPolisin alıcı kılığına girdiği tarihi eser operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.