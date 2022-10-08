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İşçilere ateş açıp kaçtılar! Yalova'da tersanede kan döküldü: 5 yaralı

08.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 5 işçi yaralandı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşçilere ateş açıp kaçtılar! Yalova'da tersanede kan döküldü: 5 yaralı

Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.

Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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4 KİŞİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Yalova tersane
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