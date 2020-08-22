İSDEM'e bir günde bin 159 ihbar yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 20 Ağustos'ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonları ile gerek denetim faaliyetleri yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibi yapılabilmesine imkan sağlandı.

ÜLKE GENELİNDE DEVREYE ALINDI

Bakanlık tarafından daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İSDEM uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibarıyla tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumu sağlandı.

7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE FAALİYET YÜRÜTÜLECEK

Ülke genelinde dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesi valilik ve kaymakamlıklarca yapıldı. Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezleri 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek. Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemleri valilik ve kaymakamlarca tamamlandı.