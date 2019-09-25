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"İşgalden Kurtuluşa İzmir" paneli

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 22:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Türkiye, Müslüman coğrafyasında yıldız gibi parlıyor"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin laik ve demokratik cumhuriyet olması sayesinde bugün İslam dünyasında yıldız gibi parladığını söyledi.

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfınca (TÜLOV) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konulu panele CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Prof. Dr. Kemal Arı ve Dr. Derya Genç Acar konuşmacı olarak katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın dünyada emperyalizme karşı en önemli direniş hikayelerinden biri olduğunu belirtti.

Direnişin zaferle sonuçlandığını ve İzmir'in kurtuluş sürecinin kalbinde yer aldığını kaydeden Tunç Soyer, "İzmir'in demokrasinin kalbinde olması tesadüf değil. Çünkü farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bu şehir demokrasi kavramını doğuran şehirdir. Hala bu özelliğini sürdürüyor." dedi.

- Sosyoekonomik durum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise işgal yıllarında Anadolu'da eğitim, milli gelir, ortalama yaşam süresi gibi konularda büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte fabrikaların kurulduğunu, eğitime yatırımlar yapıldığını ifade eden Ağbaba, "Türkiye, Cumhuriyetin ilk yıllarında adeta yoktan var edilmiş." dedi.

Türkiye'nin Müslüman coğrafyasında ayrı bir yere sahip oldunu kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye bugün her şeye rağmen hala Müslüman coğrafyasında yıldız gibi parlıyor. Bizi onlardan ayıran özelliğimiz, laik, demokratik cumhuriyetimiz. Cumhuriyet sayesinde entelektüelimiz, okuyanımız, yazarımız oldu. Mimarı da bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'tür."

- İlk meclis tutanakları

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de panel için ilk meclisin çalışmalarını incelediğini dile getirerek, "İlk meclisi son meclisten en çok ayıran unsur tahammüldür." dedi.

Türkiye'de yazılı bir anayasa olduğunu ancak kuvvetler ayrılığı olmadığını savunan Özel, "Bütün kuvvetler bir yerde toplanmış durumda. O yüzden bugün ülkeler yönetilemiyor. Büyük savrulmayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı da İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasıyla birlikte Türk askerinin Anadolu kapısını emperyalizme kapattığını dile getirdi.

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