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'Işıklar içinde uyusun' deyimi gerçek oldu! Eşine 'türbe' gibi mezar yaptı, kaçak elektrik ile aydınlattı

02.01.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Ahmet Düzgün (77) isimli vatandaş, eşi Gülten Düzgün'e verdiği en güzel kabri yaptırma sözünü 23 yıl sonra yerine getirdi. Düzgün, eşinin mezarını demir korkulukla çevirip çatısına minare külahı yerleştirdi. Görenlerin 'türbe' zannettiği mezarı aydınlatmak için ise kaçak elektrik kullandı. Karısının mezarının yanına kendisi için de kabir yaptıran Düzgün'ün bayrak ve çiçeklerle süslediği, 'Dikkat elektrik dokunmayın' yazısı astığı mezar, görünümüyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

'Işıklar içinde uyusun' deyimi gerçek oldu! Eşine 'türbe' gibi mezar yaptı, kaçak elektrik ile aydınlattı

Antalya'da emekli öğretmen Ahmet Düzgün'ün 32 yıllık hayat arkadaşı Gülten Düzgün, 1999 yılında hayatını kaybetti. Düzgün, eşine en güzel mezarı yaptırma sözünü, 23 yıl sonra yerine getirdi. Düzgün, Uncalı Mezarlığı'ndaki aile mezarının etrafını demir korkulukla çevreledi. Mezarın üstünü korkulukla kapatan Düzgün, metalden yaptırdığı minare külahını da mezarı çevreleyen demirin üzerine taktırdı. Aile mezarına demir kapı yaptıran ve 3 asma kilitle kilitleyen Ahmet Düzgün, eşinin mezarının yanına kendi kabrini de hazırlattı. Düzgün'ün boyayıp, bayrak ve ışıklandırma sistemiyle süslediği mezar, türbeyi andıran görünümüyle de dikkati çekti.

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KAÇAK ELEKTRİKLE AYDINLATTI

Korkuluklara karısı ile kendisinin adını yazan Ahmet Düzgün, aile mezarını ışıklandırmak için Uncalı Mezarlığı'ndaki aydınlatma direğinden kablo çekti. 12 metre uzunluğunda kabloyu aile mezarının ışıklandırma sistemine bağlayan Düzgün, demir korkuluklara da 'Dikkat elektrik dokunmayın', 'Kamera ile izlenmekte' yazılı uyarı levhası astı. Geceleri aydınlanan mezarlıktan saçılan ışık, zaman zaman çevredekileri tedirgin etti.

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BELEDİYE KAÇAK KULLANIMI ENGELLEDİ

Belediye görevlileri, aydınlatma direğinden aile mezarlığına elektrik bağlatıldığını görünce kabloyu kesti. Yaptığı düzenlemenin kaçak elektrik kullanımı nedeniyle yasal olmadığı anlatılan Düzgün, uyarılara rağmen 3 kez aile mezarında kaçak elektrik kullandı. Her defasında görevliler kabloyu keserek kaçak elektrik kullanımını engelledi. Ahmet Düzgün'e de aile mezarına kurduğu aydınlatma sisteminden kaynaklı arıza olması halinde korkuluklara temas edenlerin, elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı anlatıldı.

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'DİKKAT ELEKTRİK DOKUNMAYIN' YAZISI

Karısının kabri ile kendisi için yaptırdığı mezara düzenli olarak bakım yapan Ahmet Düzgün, kullandığı boya, fırça ile hırdavatların çalınmasını engellemek için korkuluğa 'Dikkat elektrik dokunmayın' yazısı astığını dile getirdi. Düzün, uyarıyı hırsızlık amacıyla gelenlere caydırıcı olması için astığını kaydetti.

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Karısına sevgisinden dolayı söz verdiği gibi mezar yaptırdığını dile getiren Ahmet Düzgün, "Eşimle evliliğim çok mutlu geçti. 32 yıl evli kaldık, aramızda ufak bir sorun bile olmadı. O nedenle karıma vefat ettiğinde en güzel mezarı yapma sözü verdim. Sözümü 23 yıl sonra yerine getirdim. Anıt mezar yaptım. Eşimin mezarının aynısını kendi mezarım için de hazırlattım. Ferforje demir korkuluktan mezarlığı çevirdim. Aydınlatma sistemi ve güvenlik kamerası, internet sistemi yaptırmak istiyorum. Elektrik için aydınlatma direğinden kabloyla elektrik hattı çektim. Belediye elektrik kablosunu kesti" dedi.

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(DHA)

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