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İsimleri şimdilik 'Enkaz bebek': Depremzede 16 bebekten haber var!

09.02.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kahramanmaraş depreminin dördüncü gününde yaraları sarmaya çalışıyor. 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası 10 ilde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi....

İsimleri şimdilik 'Enkaz bebek': Depremzede 16 bebekten haber var!

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi...

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.

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REFAKATÇİSİ OLMAYAN 16 BEBEK...

Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi. 0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.

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Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındılar.

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Bebeklerin uçaktan teslim alınması sırasında Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazırda bekledi.

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''ENKAZ BEBEK'' KORUMA ALTINDA

Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yazıyordu. Ancak enkazdan çıkarılan 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadeleri eklendi.

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Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.

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