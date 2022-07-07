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İşkence gibi olan baş ağrılarına karşı 5 etkili önlem! Baş ağrısı için ne zaman doktora gidilmeli? Baş ağrısı nasıl geçer?

07.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrısı her yaştan kişiyi olumsuz etkileyen şikayetlerin başında geliyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen baş ağrısı, en sık rastlanan sağlık problemlerinin başında geliyor. Ancak her insanın hissettiği baş ağrısı aynı şekilde olmayabiliyor. Künt, keskin, zonklayıcı, sürekli, aralıklı, hafif ya da şiddetli baş ağrıları yaşanabiliyor. Bu şikayetlerin farklılığı baş ağrısının farklı nedenlerden ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.

İşkence gibi olan baş ağrılarına karşı 5 etkili önlem! Baş ağrısı için ne zaman doktora gidilmeli? Baş ağrısı nasıl geçer?

Farklı nedenlere bağlı birçok baş ağrısı tipi bulunmaktadır. Ancak baş ağrısı genel olarak primer ve sekonder baş ağrısı olmak üzere 2 ana başlık altında incelenmektedir. Gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı, migren tipi baş ağrısı başka bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkan birincil tip baş ağrısı arasında en sık görülenlerdir. Altta yatan farklı hastalıklardan kaynaklanan baş ağrısı ise sekonder yani ikincil baş ağrısı tipidir.

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Alerjik hastalıklar veya sinüzite bağlı baş ağrısı, özellikle kadınlarda adet döneminde görülen hormon baş ağrısı, kafein baş ağrısı, efor baş ağrısı, travmaya bağlı baş ağrısı, hipertansiyona bağlı baş ağrısı, beyin tümörü veya anevrizma nedeniyle baş ağrısı yaşanabilmektedir. Birçok baş ağrısı çeşidi olduğu için ağrının tipini belirlemek için öncelikle nöroloji uzmanına başvurarak ayrıntılı öykü ve nörolojik muayene yapılmalıdır. Doğru tedavi için baş ağrısının birincil veya ikincil baş ağrısı olup olmadığı belirlenmelidir. Bu ayırımda Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulabilmektedir.

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BAŞ AĞRISINI YAŞAM TARZINIZ TETİKLİYOR OLABİLİR!

Baş ağrısının nedenine ve tipine göre tedavisi de farklılık göstermektedir. Aynı tip baş ağrısının tedavileri bile herkeste aynı yanıtı vermeyebilir. Uzun dönemdir migren ya da diğer primer baş ağrısı şikâyeti olan kişiler ağrıyı tetikleyici faktörleri bilmektedir.

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BAŞ AĞRISINDAN UZAK DURMAK İÇİN...

Zaman içinde öğrenilen, ağrıyı ortaya çıkaracak faktörlerden uzak durmak alınabilecek önlemlerin başında gelmektedir. Günlük yaşam tarzının düzenlemesinin yanı sıra;

  • Düzenli uyku ve egzersiz
  • Atak tedavisinde ağrı kesici ilaçlar
  • Ağrının önlenmesinde koruyucu ilaçlar
  • Botoks uygulamaları
  • Lokal anestezik uygulamalar
  • Cerrahi tedavi gibi yöntemler uygulanabilmektedir.

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Baş ağrısı altta yatan farklı bir rahatsızlığa bağlı ise bu hastalığın tedavisi baş ağrısını giderebilmektedir.

BAŞ AĞRISIYLA BİRLİKTE BU SEMPTOMLAR VARSA DİKKAT

Baş ağrısı farklı ve ciddi hastalıkların da habercisi olabilmektedir.

  • 65 yaş üstü ve 18 yaş altında yeni başlayan baş ağrısı
  • Ani olarak ortaya çıkan patlayıcı tarzda baş ağrısı
  • Baş ağrısına, görme bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, ateş gibi şikayetlerin eşlik etmesi
  • Yaşanan baş ağrısının “hayatımda yaşadığım en şiddetli baş ağrısı” olarak tanımlanması

Her zaman yaşanan baş ağrısının şiddet, süre ve türü bakımından değişiklik göstermesi durumunda zaman kaybetmeden doktoru başvurulmalıdır.

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STRES EN TEHLİKELİ UNSUR

Birçok baş ağrısı önleyici tedbirlerle yönetilebilir ancak yöntemler baş ağrısı tipine göre farklılık gösterecektir. Bazı baş ağrısı türleri ilaçla önlenebilirken, bazılarına aynı ilaç neden olabilir. Bu nedenle, hasta için neyin işe yaradığını bilmek önemlidir. İhtiyaçlara uygun bir planlama yapılması önleyici tedaviler bir Nöroloji uzmanı ile ele alınmalıdır.

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Genel olarak, bazı yaşam tarzı değişiklikleri ile birçok baş ağrısı önlenebilir veya iyileştirilebilir:

  • Düzenli bir programda yeterince uyumak
  • Sağlıklı beslenmek
  • Düzenli egzersiz yapmak
  • Stresle başa çıkma yöntemlerini uygulamak
  • Tetikleyici faktörlerden uzak durmak

Bütün önlemlere rağmen yaşanan baş ağrılarında uygun ağrı kesici alarak, havalandırılmış, karanlık ve sessiz bir ortamda uyumak faydalı olabilmektedir. Ancak alınan bütün tedbirlere karşın ağrı probleminin devam etmesi halinde doktora başvurulması gerekmektedir.


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