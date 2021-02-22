İSKİ su kesintisi 22 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 22 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Ataşehir ilçesinde kesintiden etkilenen İçerenköy mahallesi ve Küçükbakkalköy mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Şubat 2021 12.57’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 22 Şubat 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Esenyurt ilçesinde kesintiden etkilenen Pınar mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Şubat 2021 13.13’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 22 Şubat 2021 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Kanarya mahallesi ve Cumhuriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Şubat 2021 11.36’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 22 Şubat 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kartal ilçesinde kesintiden etkilenen Yukarı mahallesi, Petroliş mahallesi, Çavuşoğlu mahallesi, Yunus mahallesi, Orhantepe mahallesi, Esentepe mahallesi, Atalar mahallesi, Kordonboyu mahallesi ve Karlıktepe mahallesinde 700 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 22 Şubat 2021 12.42’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 22 Şubat 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kartal Cazibe 700 Mm İsale Hattındaki Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 16:00'A Kadar Su Verilemeyecektir." açıklaması yer alıyor.
Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Yalı mahallesinde 700 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 22 Şubat 2021 12.42’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 22 Şubat 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kartal Cazibe 700 Mm İsale Hattındaki Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle Beslenen Bölgelere Tahmini Olarak Saat 16:00'A Kadar Su Verilemeyecektir." açıklaması yer alıyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.