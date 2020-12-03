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İSKİ su kesintisi 3 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

03.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 3 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 3 Aralık 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 3 Aralık İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 3 Aralık sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

3 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintisi listesi 3 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulamaElektrik kesintisi listesi 3 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

3 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde kesintiden etkilenen Yeniköy mahallesi ve Ferahevler mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 3 Aralık 2020 09.04’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 3 Aralık 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Sultançiftliği mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 3 Aralık 2020 09.29’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 3 Aralık 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Şile

Şile ilçesinde kesintiden etkilenen Balibey mahallesinde şebeke hattı yenilemesi nedeniyle 3 Aralık 2020 08.07’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 3 Aralık 2020 tarihinde 11.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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