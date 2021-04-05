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İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

05.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ verilerine göre, İstanbul’da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 74,7’ye ulaştı.

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 74.7’e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

  • Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 92,23
  • Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 55,01
  • Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 39,64
  • Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 73,45
  • Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 63,86
  • Terkos barajı doluluk oranı yüzde 69,79
  • Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 64,22
  • Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 87,12
  • Darlık barajı doluluk oranı yüzde 89,59
  • Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 67,35

İHA

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yağmur İstanbul

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