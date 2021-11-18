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İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

18.11.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Kurumlar arasında görüş ayrılıkları olduğunu savunan Memiş, istifa ve görevden almalar olabileceğini iddia etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 16 olan politika faizini piyasa beklentilere paralel olarak 100 baz puan indirdi ve yüzde 15 olarak belirledi.

Merkez Bankasının kararı sonrası piyasalar hareketlenirken, dolar/TL ve altın fiyatları yükselişe geçti.

Faiz kararını TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İSLAM MEMİŞ: YENİ REKORLAR GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Faiz kararını eleştiren Memiş "Ben üzgünüm. Çok aceleci bir karar verdik bence. Dolar endeksinde aslında daha yükseliş başlamamıştı. Uluslararası alanda yükseliş trendi başladıkça sanırım üzülerek söyleyeyim yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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"İSTİFA VE GÖREVDEN ALMALAR OLABİLİR" İDDİASI

Kurumlar arasında farklı görüşler olduğunu savunan Memiş, istifa ve görevden almalar olabileceğini iddia ederek "Bir de şöyle bir gözlemim var. Kurum ve kuruluşlar arasında da bir görüş ayrılığı var sanırım. Farklı açıklamalar geliyor. Bu durumda yeni görev değişikliklerin veya istifaların olacağını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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Amerikan Doları
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