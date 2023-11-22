HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İslam ve Hz. Muhammed hakkında korkunç sözler! Obama'nın eski danışmanı Stuart Seldowitz rezalete imza attı: "4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmez"

İslam ve Hz. Muhammed hakkında korkunç sözler! Obama'nın eski danışmanı Stuart Seldowitz rezalete imza attı: "4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmez"

22.11.2023 12:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Başkanı Baracak Obama'nın danışmanlığı yapan Stuart Seldowitz tüm dünyaya içindeki İslam nefretini kustu. Seldowitz, ısrarla İngilizce bilmediğini söyleyip kendisi başından savmaya çalışan Mısırlı bir sokak satıcısını gerek İslam ve Hz. Muhammed hakkında gerekse Filistinli çocuklara yönelik korkunç sözlerle günlerce taciz etti. Skandal anlar ortaya çıkınca Seldowitz'e yüz dönmeler de başladı.

İslam ve Hz. Muhammed hakkında korkunç sözler! Obama'nın eski danışmanı Stuart Seldowitz rezalete imza attı: "4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmez"

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne serdi.

Başlıksız-4

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Seldowitz'in Manhattan'daki bir satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas’a inanıyor' diye tabelalar koyacağım." dediği görülüyor.

'Atatürk' detayı tepki çekti! 'Atatürk' detayı tepki çekti!

"FİLİSTİN'DE 4 BİN ÇOCUĞU ÖLDÜRSEK YETERLİ OLMAZDI"

Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." dedi.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit ediyor.

2

HZ. MUHAMMED, KUR'AN-I KERİM VE HADİSLERE YÖNELİK KORKUNÇ HAKARETLER

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği göze çarpıyor.

Obama'nın eski danışmanı Seldowitz'in Mısırlı satıcıya sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin İslamofobik tutumunun ve yabancı düşmanlığının belgesi niteliğini taşıyor.

thumbs_b_c_e89caef502d62a6dd77f7b502ce7a5a0

DIŞİŞLERİ'NDE İSRAİL VE FİLİSTİN DAİRESİNDE GÖREVLİYDİ

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması "Gotham Government Relations", Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.

(AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler hayrete düştü! 21 yol önceki görüntüler akıllara geldiGörenler hayrete düştü! 21 yol önceki görüntüler akıllara geldi
Kıyıya vurdular! Endişe yarattı... Uzmanından uyarı geldiKıyıya vurdular! Endişe yarattı... Uzmanından uyarı geldi
ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara müjde!ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullananlara müjde!
Anahtar Kelimeler:
Barack Obama İslamofobi
En Çok Okunan Haberler
Erzurum’da dikkat çeken hazırlık! 1000 mezar kazıldı…

Erzurum’da dikkat çeken hazırlık! 1000 mezar kazıldı…

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Diyarbakır'da vahşet! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Akşener, Erdoğan'a seslendi! AK Parti'ye 'seçim' çağrısı

Akşener, Erdoğan'a seslendi! AK Parti'ye 'seçim' çağrısı

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

Ülkeye döviz getirecek hamle! Mehmet Şimşek açıkladı: Yeni düzenlemede tek şart...

'Atatürk' detayı tepki çekti!

'Atatürk' detayı tepki çekti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Çıplaklar kampında 14 yaşındaki çocuk cinsel saldırıya uğradı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.