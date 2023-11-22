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Sosyal medya bu billboard'u konuşuyor: 'Atatürk' detayı tepki topladı! "Kamera şakası gibi"

22.11.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla asılan bir billboard eleştirilerin hedefinde. Billboard'daki 'Atatürk' detayı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılardan biri tepkisini "Kamera şakası gibi" sözleriyle dile getirdi.

Sosyal medya bu billboard'u konuşuyor: 'Atatürk' detayı tepki topladı! "Kamera şakası gibi"

Ulu Önder ve başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de anma törenlerinin başında yer alacak. Mustafakemalpaşa Belediyesi de Öğretmenler Günü için astığı bir billboard'da Atatürk'e yer verdi. Ancak Atatürk ile aynı karede yer alan "karakterler" tepki çekti.

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Billboard'da en önde Mustafa Kemal Atatürk'ün görseli yer alıyor. Atatürk'ün arkasında ise Hababam Sınıfı'yla hayatımıza giren ünlü öğretmenler Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Kül Yutmaz'ın yanı sıra yine kurgusal karakterler olan Yoda Hoca, Usta Splinter ve bir de Jackie Chan bulunuyor.

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SOSYAL MEDYA TEPKİLİ: "HADİ DİĞERLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİM DE..."

Billboard'ı görenler Atatürk'ün yanında kurgusal karakterler olmasına anlam veremedi. Bir kullanıcı ünlü oyuncunun isminin billboard'da yazıldığı gibi yanlış haliyle alıntılayarak "Chaki chan ne alaka tam olarak hadi diğerlerini görmezden geldim" dedi.

Türkiye'den kurgusal olmayan nice öğretmen çıktığını anımsatan kullanıcılar, "Bu memlekette başka daha değerli kıymetli öğretmenler yok muydu da hayali film karakterlerini koymuşlar arkaya", "Ne münasebet bunlar Atatürk'ün yanında" gibi yorumlar yaptı.

Bir başkası ise şaşkınlığını "Kamera şakası gibi" sözleriyle dile getirdi.

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Mustafa Kemal Atatürk 24 kasım öğretmenler günü billboard
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