Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "İslami çerçevede sağlıkta kalkınma ve STK'ların rolü" konferansı düzenlendi.

Dünya İslam Sağlık Birliği (WIHU) ile Köprü, Pro VITA ve Sağlık-Der dernekleri tarafından düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, sağlık alanında eğitim gören öğrenciler ile davetliler katıldı.

Sağlık-Der ve WIHU Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, program öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, WIHU'nun İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı çalışan sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olduğunu söyledi.

İnsani yardım, sağlık yardımları, sağlık mensuplarının eğitimi ve sağlık politikalarının oluşturulmasında üye STK'ların faaliyelerini desteklediklerini aktaran Sezen, "Şu an için 20'ye yakın yetimhanemiz var. Arakan kamplarımızda 12, Suriye'de de 3 polikliniğimiz var." dedi.

Dünyanın birçok ekonomik sorun ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Dr. Sezen, "Bu hamleler, mücadeleler başta sağlık sektörü olmak üzere STK'ları ve gelişen ülkeleri etkiliyor. Bunlara karşı bir ve beraber olduğunuz zaman Batı'nın taaruzlarına karşı daha dirençli olma şansına sahibiz." diye konuştu.