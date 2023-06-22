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İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu oldu

22.06.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail İlhan Hatipoğlu ile ilgili araştırmalar 22 Haziran 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı sonrası merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu oldu. Peki, İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası arama motorlarında araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak ediliyordu. Konuya ilişkin detaylar, Cumhurbaşkanı Atama Kararı sonrası belli oldu. İsmail İlhan Hatipoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?

İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 yılında Karaman'da dünyaya geldi.

İsmail İlhan Hatipoğlu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi.

1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.

2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.

Hatipoğlu daha sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği de yaptı.

mehmet-şimşek-kimdir

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

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