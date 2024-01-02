İsmail Yalçın: Yapay zeka ile uyumlu muhasebe ve üretim sistemleri kurulması gerekecek

Haber Expres TV'ye konuşan Özel İstanbul Hospital Hastanesi Mali İşler Departmanını yöneticisi İsmail Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İş İnsanlarının kanunlara uygun, şeffaf anlaşılabilir ticari sözleşmeler yapmalarını sağlıyorum. Genellikle insanımız, güven esasına dayalı ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Ancak herhangi anlaşmazlıkta konu yargıya intikal etmektedir. Mahkemelerde doğal olarak yazı veya belgeye dayalı karar verdikleri için kanunlara uygun ticari ve iş sözleşmeleri , (hatta günümüzde ön plana çıkan kira sözleşmeleri gibi) yapılmalıdır. Şirketlerin ve tabi ki de işverenlerin öncelik vermesi gereken diğer bir unsur denetim olmalı. Denetim kavramından maksat -şirketin kendi iç denetimi- ve kamu kuruluşlarının yaptığı vergi ve SKG denetimidir. Her iki denetimden de pozitif sonuç alabilmek için katkı sunuyorum. Şirket sahiplerinin yapmak istedikleri denetim faaliyetlerinin nasıl olması gerektiği ve proseslerini belirliyoruz"

"Şirket ortakları en azından Temel Muhasebe Kavramlarını bilmeleri gerekiyor. Bilanço ve Gelir Tablosunu okuyup yorumlamaları gerekiyor. Bu arada üniversitelere de çok önemli bir teklifim olacak. İş İnsanlarına yönelik özelliklede ailede işin başına geçecek ikinci nesil kuşaklara yönelik İŞ İNSANI MUHASEBE ENSTİTÜSÜ şeklinde kısa dönemli kurs projesini hayata geçirmeleri gerekiyor. Genellikle İş İnsanları şirketlerinde Pazarlama Departmanı ile daha yoğun mesai harcıyorlar bu tabii ki de olması gereken bir durum ancak Mali İşler Departmanların da meydana gelen işlerin pazarlamadan kazanılan ekonomik değerin yani paranın akıbetinin belirlediğini bilmeleri gerekiyor. İş İnsanları tabi ki de fiş fatura işlemeyecekler. Ancak muhasebede yapılan bir kaydın günün sonunda kendisine nasıl yansıyacağını da bilmeleri gerekiyor. Saha da kazandıklarını masa da kaybetmemeleri gerekiyor."

"İş İnsanları CEO ve CFO gibi profesyonel yöneticilerden yararlanmaları gerekiyor. Muhasebe; ticari faaliyette bulunan bir işletmenin tüm günlük finansal hareketlerini belgelemek, sınıflandırmak, kaydetmek, özetlemek ve raporlamak üzere sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sunduğu sistemli bilgiler bütünüdür. Muhasebe bir disiplinler bütünlüğüdür. Ancak bana göre muhasebe kağıdın ekonomik değere dönüştüğü yerdir. Bu bağlamda her bir fatura, fiş, çek, senet paraya dönüşmektedir.

"Mali Danışmalık 3 temele dayanır 1-Vergi, 2- SGK, 3-Finans. Ben, önüme çözülmesi gereken bir olay geldiğinde bu 3 pencereden bakabiliyorum. Diğer bir farklılık firmanın gelecek projeksiyonunu yapabiliyorum. Güncel vergi kanunlarını takip edip, yararlanılması gereken SGK teşviklerini uyguladıktan sonra bankalardan daha rekabetçi oranlar alarak piyasada rekabet ettiği firmaların önüne geçmesini sağlamaktayım. Bu 3 kavram bir şirketin gelecekteki büyümesini pozitif ya da negatif yönde etkilemektedir."

"YAPAY ZEKA İLE MUHASEBE VE ÜRETİM SİSTEMLERİ KURULMASI GEREKECEK"

"Avrupa’ da e –fatura, demiryolu sektöründe 1960 yılında uygulandı. Türkiye’de ilk uygulamaya 50 yıl sonra 2010 tarihinde başlandı. 13 yıl içerisinde E fatura kullanan mükellef sayısı 1 milyona ulaştı. 650.000 mükellef daha elektronik faturaya geçecek. Artık muhasebe işlemleri denetim alanına evrilmektedir. Gelecekle ilgili yapay zekanın hayatımıza çok hızlı dahil olması beklenilmektedir. Şirketlerde ileride yapay zeka ile entegre olarak üretim ve muhasebe süreçlerini yöneteceklerdir. Yapay Zeka ile uyumlu muhasebe ve üretim sistemleri kurulması gerekecek."

"Genç arkadaşlarımız mutlaka ama mutlaka hangi alanda görev alacaklarsa alsınlar, o alanla ilgili temel kanunları ve mevzuatı mutlaka öğrenip takip etmelerinde çok büyük faydalar sağlayacaklardır."



"Dünya maalesef covid-19 sürecini yaşadı. Bununla birlikte kağıt ya da demir paralar insanların elinde dolaştığı için mikropların bulaşıcılığı ister istemez artıyor. Dijital paralar bunun önüne bir nebze geçmiş olur. Diğer bir husus dijital paralar ülkelerin milli sınırlarını ortadan kaldıracak riski de beraberinde taşıdığı için ülkeler dijital para birimlerine mesafeli yaklaşmaktadırlar. Ülkelerin Milli Birlikteliğini ve bağımsızlığını sağlayan unsurlardan biri de ülkelerin kendi Merkez Bankalarıdır. Dijital para ülkelerin milli para birimlerini de ortadan kaldıracaktır. Ancak dijital para yapancı para birimleri ile ilgili kur farkını ortadan kaldıracak mı bunu zaman gösterecek. Şu anda hala kripto para maden kazıcılığı yüksek enerji maliyetlerine rağmen devam ediyor. Bu durum nihayetinde bir hedefe doğru ilerleyecektir. Devletlerin Block chain teknolojisinin karşısında yer almaktan ziyade sınırlarını belirleyecek -vergi ve ödeme sistemlerinin altyapısı vb. kanunları hayata geçirmelidirler."

"Dijital paralar da fiziki olarak depolamaya ihtiyaç duyulmadığı için depolama sorununu ortadan kaldırıyor. Ancak hacklenme ya da siber suçluluklara karşı korumasız olabilmektedirler. Şu anda Çin ve İsveç 2020 yılından beri dijital para birimlerini test etmektedirler.AB-Avrupa Merkez Bankası(ECB), Avro bölgesindeki ticari işlemlerde ortak dijital para üzerinde çalışmaktadır."







