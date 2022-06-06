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  4. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

06.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı. Ustaosmanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu belirtilirken, cemaatin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sevenlerinden dua istendi. Öte yandan Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu da dedesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Ustaosmanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu belirtildi.

İSMAİLAĞA CEMAATİNDEN 'USTAOSMANOĞLU' AÇIKLAMASI

Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denildi

MAHMUT USTAOSMANOĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU

Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu da dedesinin yoğun bakımda ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

GFDGDFG

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