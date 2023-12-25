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  4. İspanya, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak

İspanya, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak

25.12.2023 00:43 | Son Güncelleme:
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İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona katılmayacağını açıkladı

İspanya, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD’nin öncülüğünde kurulan çok uluslu koalisyona şu ana kadar 20 ülke destek verirken, İspanya Savunma Bakanlığından bir sözcü, İspanya’nın söz konusu koalisyona katılmayacağını açıkladı. Sözcü, koalisyona katılmamalarına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi.

İSPANYA'NIN KOALİSYONA KATILMAMA KARARINDA İÇ POLİTİKA ETKİLİ!

İspanya’da Başbakan Pedro Sanchez'in iktidara gelebilmek için koalisyon kurma sürecinde olması ve ABD dış politikasına karşı çıkan sol parti Sumar'ın desteğine ihtiyacı olduğu gerekçesiyle koalisyona katılmama kararının iç politikadan kaynaklandığı düşünülüyor.

HUSİLER, İSPANYA'NIN KARARINDAN MEMNUN!

Husiler tarafından yapılan açıklamada, İspanya'nın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "İspanya'nın deniz seyrüseferi konusunda ABD ve İngiliz yalanlarının içine çekilmeyi reddetmesini takdirle karşılıyoruz" denildi.
Öte yandan Refah Muhafızı Operasyonu adı verilen çokuluslu güvenlik girişiminde daha önce İspanya'nın da yer aldığı açıklanmıştı.

(İHA)

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Kızıldeniz İspanya abd
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