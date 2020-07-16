HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor

İspanya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 19:13 | Son Güncelleme

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 580 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

İspanya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 3 artırarak, toplamda 28 bin 416 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saatte yeni vaka sayısının 580 olduğu belirtilirken, bunun dün için açıklanan 390 vaka sayısının oldukça üzerinde olması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (266) ve Katalonya (142) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı.

Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 258 bin 855'e çıktı.

PORTEKİZ'DEKİ SON DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1679'a yükseldiğini açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 339 artışla toplam vaka sayısının 47 bin 765'e çıktığı bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 81'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu ifade edildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 366 artışla toplamda 32 bin 476 olarak verildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...
Faranjit: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFaranjit: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Çıplak ayaklı kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Çıplak ayaklı kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
ABD'de ikinci infaz! 17 yıl aradan sonra...

ABD'de ikinci infaz! 17 yıl sonra...

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Azerbaycan’dan flaş iddia: Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Türk F-16’ları Ermenistan sınırında uçtu!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada! 1 Azeri asker şehit

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

'Katlanan adam' 25 yıl sonra yürüyecek

Koronavirüs: Rus bilgisayar korsanları, Covid 19 aşı çalışmalarını hedef aldı

'Dükler' koronavirüs aşısını hedef aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.