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İspanya’da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi

27.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da araştırmacılar, Covid-19 salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmadan, 5 bin kişinin katılımı ile geçtiğimiz ay gerçekleştirilen konserin ardından katılımcıların çoğunda enfeksiyon belirtisi olmadığını açıkladı.

İspanya’da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi

İspanya’da 27 Mart Cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve 5 bin kişinin katıldığı bir konser düzenlenmişti. Araştırmacılar, geçtiğimiz ay Barselona’da gerçekleştirilen maskeli ancak sosyal mesafesiz konser denemesinin ardından konsere katılan 5 bin kişiden yalnızca 6’sının testinin pozitif çıktığını, diğer katılımcılarda ise "enfeksiyon belirtisi" görülmediğini açıkladı.

"KONSER SIRASINDA BULAŞMA OLDUĞUNU GÖSTEREN HİÇBİR İŞARET YOK"

Araştırmacılar ayrıca, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiden 4’ünün konserde değil, başka bir yerde enfekte olduğu sonucuna vardı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Josep Maria Llibre düzenlediği basın toplantısında, katılımcılara konserden 2 hafta sonra yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını belirterek, "Konser sırasında bulaşma olduğunu gösteren hiçbir işaret yok" dedi.

İSPANYA'DA SOSYAL MESAFESİZ KONSER

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Sant Jordi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen konsere 5 bin kişi katılmıştı. Covid-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler konsere alınmamış, konsere gelen herkese saat 09.00-16.00 arasında hızlı Covid-19 testi yapılmıştı. Ayrıca konserde, FFP2 tipi maske takma ve dezenfektan kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi, kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunmuş, bu tip etkinliklere destek verdiklerini açıklamıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İspanya

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