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  4. İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor! Hızlı artış sürüyor

İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor! Hızlı artış sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 19:00 | Son Güncelleme

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 987 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

İspanya'da vaka artışı durdurulamıyor! Hızlı artış sürüyor

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Açıklamaya göre, dün 2 bin 935 olarak açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 987 arttı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin tümünde yeni vaka tespit edilirken, bunlar arasında Madrid (731), Aragon (481), Bask (480) ve Endülüs (244) bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Yapılan PCR testlerine göre, ülkede tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısı 342 bin 813'e yükseldi.

Kovid-19'dan son 7 günde 62 kişi öldü, virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerde toplam sayı 28 bin 617'ye çıktı.

VAKA ARTIŞINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Kovid-19'da yeni vakalarda görülen hızlı artış nedeniyle ülkedeki özerk yönetimlerin hükümetleriyle acil bir toplantı yapmış, sonrasında 11 ek önlem açıklamıştı.

Ülke genelini kapsayan bu önlemlerin arasında sosyal mesafenin korunamadığı kamusal açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, disko ve barların kapatılması, gece yarısından itibaren yeni müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların en geç 01.00'de kapatılması, restoran ve kafelerde sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmesi öne çıkmıştı.

İspanya'da özellikle yaz döneminde gençler arasında yaygın olan açık alanda toplanıp içki içilmesine karşı cezai yaptırımların ve denetimlerin artırılacağını vurgulayan İlla, İspanyollara 10 kişiden fazla bir araya gelmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu. (AA)

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