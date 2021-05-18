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İspanya’dan umut veren 'Covid-19’da karışık doz aşılama' araştırması

18.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, AstraZeneca Covid-19 aşısının ilk dozunu alan kişilere ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı uygulanmasının koronavirüse karşı daha etkili olduğunu ortaya koydu.

İspanya’dan umut veren 'Covid-19’da karışık doz aşılama' araştırması

Dünya genelinde koronavirüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Covid-19 aşılarının birinci ve ikinci dozlarında farklı aşılar kullanılmasına yönelik denemeler de sürüyor. İngiltere’deki aşılamada farklı aşıların birlikte kullanılmasına ilişkin yapılan klinik deneylerin ardından İspanya’da karışık doz aşılamaya dair umut veren bir araştırma yayınlandı.

İLK DOZ ASTRAZENECA, İKİNCİ DOZ BIONTECH AŞISI

Devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, AstraZeneca aşısının ilk dozunun ardından ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı uygulanmasının koronavirüse karşı daha etkili ve güvenli olduğunu ortaya koydu.

YÜZDE 30-40 KAT DAHA FAZLA BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

Araştırma sonuçlarına göre, karışık doz aşı uygulanan kişilerde, yalnızca AstraZeneca yaptıranlara oranla yüzde 30-40 kat daha fazla bağışıklık tepkisi geliştirdiği belirlendi.

‘Karışık doz aşı’ olanlarda daha çok yan etki!‘Karışık doz aşı’ olanlarda daha çok yan etki!

Araştırmanın, nadir görülen kan pıhtılaşması nedeniyle ülkede 60 yaş altına AstraZeneca uygulanmasının geçtiğimiz Nisan ayında askıya alınmasının ardından başlatıldığı belirtilerek, 600 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, sadece birkaç kişide yan etki görüldüğü açıklandı. Söz konusu yan etkinin ise herhangi bir aşılamada görülen normal yan etkiler olduğu kaydedildi. (İHA)

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koronavirüs (Covid-19) İspanya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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