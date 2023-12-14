İspanya Kraliyet Ailesi pembe diziye döndü: Yasak aşk, taht savaşları...

İspanya son dönemlerde Kraliyet Ailesi'nde yaşandığı iddia edilen skandallarla çalkalanıyor.

Sözcü TV'nin haberine göre, İspanya Kralı 6. Felipe'nin 51 yaşındaki eşi Kraliçe Letizia'nın eski eniştesi Jaime del Burgo (53) ile gizli aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.

"LETZİA VE BEN"

Del Burgo, Letizia'nın kız kardeşi Telma Ortiz ile evlenmeden önce Letizia ile aşk yaşadıklarını, kısa bir süre önce piyasaya çıkan "Letizia ve Ben" isimli kitapta açıklamıştı. Kraliçenin eski eniştesiyle ilişkisinin Kral Felipe ile 2004'te evlendikten sonra da devam ettiği belirtilmişti.

İspanya Kraliyeti ise haberle ilgili sessizliğini koruyor.

ESKİ KRALIN "İNTİKAM KAMPANYASI"

İspanya basınında çıkan yeni iddialara göre, Kraliçe Letizia ve iş insanı Del Burgo arasındaki ilişkiye dair tartışmaların arkasında, İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos var.

Ülkenin önde gelen radyo programcılarından Federico Jiménez Losantos, Juan Carlos'a yakın çevrelerin tartışmaları alevlendirdiğini, eski Kral'ın bu yolla oğlundan intikam almaya çalıştığını söyledi.

Losantos, yolsuzluk iddiaları ve özel hayatındaki skandallar nedeniyle 2014'te tahttan inen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen 85 yaşındaki Juan Carlos'un krallık görevini devralan oğlu Felipe'ye karşı "intikam kampanyası" yürüttüğünü kaydetti.

Bazı kaynaklar da, Krallık görevini bırakmaya zorlandığını düşünen Juan Carlos'un, aileden dışlanmasına öfkelendiği için oğlundan intikam almak istediğini belirtti.







