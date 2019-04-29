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İsrail 15 yılda Kudüs'te 3 bine yakın Filistinliyi evsiz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, 2004'ten bu yana Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen yıkımlar sonucu 2 bin 927 Filistinli evsiz kaldı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te son 15 yılda 3 bine yakın Filistinliyi evsiz bıraktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi 2004'ten bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 830 evi yıktı. Buna ek olarak 120 ev de İsrail'in yıkım baskısı nedeniyle Filistinli sahipleri tarafından yıkıldı.

Söz konusu yıkımlar sonucu bu evlerde yaşayan bin 574'ü çocuk, 2 bin 927 Filistinlinin evsiz kaldığı aktarıldı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan bazı evlerin sahipleri ise İsrail belediyesine yıkım masrafı ödememek için yuvalarını kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin israil

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