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İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 19:43 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Doğu Kudüs'teki al-Zaayim kontrol noktasından geçen peçeli ve sırt çantalı 16 yaşındaki kız çocuğunu ateş ederek öldürdü.

İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sırtında çantası ile okuldan evine dönmekte olan Samah Mubarak'ın İsrail askerleri tarafından kontrol noktasında vurulduğunu; Mubarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖLDÜRDÜKLERİ ÇOCUĞA SİLAH DOĞRULTTULAR

İsrail askerlerinin 'bıçakla saldırdı’ iddiası ateş ederek öldürdükleri 16 yaşındaki kız çocuğunun son anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Yerel bir kanal tarafından kaydedilen görüntüde ise yerde cansız şekilde yatan kız çocuğuna, İsrail askerinin silah doğrultarak beklediği görülüyor.

Görüntülerde, ölen kızın çantasını açan diğer askerlerin ise kitaplarla karşılaştıkları görülüyor.

(DHA / İHA)

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