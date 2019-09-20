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İsrail askerleri Gazze sınırında 74 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 74 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere müdahalesi sonucu 48'i gerçek mermiyle olmak üzere 74 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 48'i gerçek mermiyle olmak üzere toplamda 74 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze sınırında her hafta cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine bu hafta "Lübnan Kampları" adı verildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin israil Lübnan Kampları

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