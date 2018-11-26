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İsrail Bahreyn ile diplomatik ilişki kurmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

İsrail Bahreyn ile diplomatik ilişki kurmaya çalışıyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in Körfez ülkelerinden Bahreyn ile diplomatik ilişkileri başlatmak için bir dizi girişimde bulunduğu dile getirildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir yetkili, Tel Aviv ile Manama arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması için iki ülkenin görüştüğünü belirtti.

İsrailli yetkili iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılması için ne tür girişimlerde bulunulduğuna dair bilgi vermezken, bu açıklamanın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün İsrail'i ziyaret eden Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek "yakın zamanda" başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini dile getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

-İsrail Ekonomi Bakanı Bahreyn'e davet edildi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan habere göre ise, Ekonomi Bakanı Eli Cohen gelecek yıl nisan ayında Bahreyn'de düzenlenecek konferansa davet edildi.

Bahreyn'den KAN'ın haberine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Tel Aviv ile Manama arasındaki diplomatik ilişkilerin başlayacağına yönelik İsrail basınında son zamanlarda bir çok haber yer alıyor.

İsrail Başbakanlık Arap Basın Sözcüsü Hâni Merzuk, geçen hafta KAN'a yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Körfez'deki yeni durağı Bahreyn Krallığı olacağını söylemişti.

ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier ise geçtiğimiz günlerde İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine verdiği özel röportajda, Körfez ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişki başlatmak için birbirleriyle yarıştığını kaydetmişti.

Haham Schneir, İsrail ile Bahreyn arasında "kısa bir zaman" içinde resmi ilişkilerin başlayacağını ileri sürerek diğer Körfez ülkelerinin de Bahreyn'i takip edeceğini belirtmiş ve İsrail'in 2019'un başında tüm Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkilerini geliştireceğine inandığını dile getirmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda Tel Aviv ile Manama arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

İsrail'in Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu noktalara yönelik saldırılarının ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in "tehlike kaynaklarını" yok ederek kendini savunma hakkına sahip olduğunu dile getirmiş ve Tel Aviv'e desteğini açıkça ifade etmişti.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn israil körfez ülkeleri

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