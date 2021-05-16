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İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi

16.05.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin uluslararası baskılara rağmen bugün yaptığı toplantısında Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasının ele alınmadığı bildirildi.

İsrail basını: İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'de ateşkes gündeme gelmedi

Başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun ateşkes baskısı yaptığı süreçte İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'deki son durumu ele almak için toplandı.

ATEŞKES GÜNDEME GELMEDİ

Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, kabinede Gazze'de ateşkese varılması konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

Söz konusu yetkili, uzun soluklu ateşkesin şu an için İsrail yönetiminin gündeminde olmadığını sözlerine ekledi.

BIDEN İLE NETANYAHU İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden, iki kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Yerel basın, başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunun sivil kayıplar nedeniyle İsrail'e ateşkese varılması için baskı yaptığını, Tel Aviv yönetiminin bu nedenle ateşkesi değerlendirmeye başladığını yazmıştı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 52’si çocuk, 31’i kadın olmak üzere 181’e yükseldiği açıklandı. (AA)

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Filistin İsrail

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