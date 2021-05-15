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İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

15.05.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı. Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağı Akdeniz üzerinden tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

İsrail Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı. Dün de Türk Hava Yolları (THY) aynı gerekçeyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı.

Bugün ise İsrail yetkilileri olası bir saldırı nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapatma kararı aldı.

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Kararın ardından İzmir -Tel Aviv seferini yapan ULS Kargo'ya ait kargo uçağı Akdeniz üzerinde tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi. (DHA)

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