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  4. İsrail’de Abbasiler döneminden kalma 425 adet saf altın sikke bulundu

İsrail’de Abbasiler döneminden kalma 425 adet saf altın sikke bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

İsrail’de kentsel dönüşüm inşaatında çalışan iki genç, 9’uncu yüzyıl ve Abbasi Halifeliği dönemine ait 425 adet saf altın sikke buldu.

İsrail Eski Eserler Dairesi yaptığı açıklamada 425 adet saf altın sikkenin 1100 yıldır kil bir küpün içinde saklandığını belirtti. Altın sikkelerin 9’uncu yüzyıl ve Abbasi Halifeliği dönemine ait olduğu ifade edildi. Güvenlik gerekçesiyle tam yeri açıklanmayan altın sikkelerin, Merkez Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir mahallenin inşaat kazılarında bulundu. Abbasilerin parçası olduğu erken İslam dönemine ait altın sikkelerin, sahibi tarafından saklamak için gömüldüğü ve geri dönüp hazineyi alamadığı için gömülü kaldığı sanılıyor.

ALTIN YAPRAK SANDILAR

Hazineyi bulan gençlerden Oz Cohen, “Toprağı kazdım ve çamurun altında çok ince parlayan yapraklar gördüğümü sandım. Tekrar baktığımda ise onların altın para olduğunu fark ettim. Böyle özel bir antik hazineyi bulmak gerçekten heyecan verici” dedi. Eski Eserler İdaresi’nden madeni para uzmanı Robert Kool ise, 9. yüzyıl Abbasi Halifeliği dönemine ait 425 adet 24 ayar saf altın sikkenin o dönem için önemli bir para miktarı söyledi. (DHA)

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