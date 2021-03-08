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İsrail'de aşı olanlara lokanta, kafe ve etkinlik mekanları serbest

08.03.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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İsrail'de aşı olanlara lokanta, kafe ve etkinlik mekanları serbest

Daha önce aşı yaptırmaya gelenlere pizza, künefe ve yerel tatlar ikram etme taktiği uygulanan İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta, kafe ve etkinlik mekanları, aşının iki dozunu da yaptıran kişilere hizmet vermeye başladı.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla aşının yapıldığı ülke olan İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen önlemler kademeleri şekilde gevşetilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda lokanta ve kafeler, Kovid-19 aşısının her iki dozunu da yaptıranlara verilen "yeşil pasaport" isimli belgeye sahip kişilere hizmet vermeye başladı. Yeşil pasaport sahipleri, 300 kişiyi ya da mekanın kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklere katılabilecek. Ayrıca kültürel ve sportif faaliyetlere de yeşil pasaporta sahip sınırlı sayıda izleyicinin katılmasına izin verilecek.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 929 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 716 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aşılama sayesinde ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 binin altına düşmüş durumda. Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında, lokanta ve kafeler sadece paket servisi hizmeti verebiliyordu.

DAHA ÖNCE DE İÇİNDE ALKOL OLMAYAN İÇKİ DAĞITMIŞLARDI

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail’de birbirinden ilginç aşı kampanyaları organize ediliyor. Belediyelerin öncülük ettiği kampanyalarda, aşı yaptırmaya gelenlere pizza, künefe ve yerel tatlar ikram ediliyor.

Tel Aviv Belediyesi, gençlere yönelik kampanya kapsamında kent merkezinde barların bulunduğu bir sokağa mobil aşı merkezi kurdu. Kampanya kapsamında söz konusu merkezde aşı vurulmaya gelenlere çeşitli türlerde ücretsiz içki dağıtıldı. Aşı olanlara içkilerin alkolsüz olduğu bilgisi ise verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail Aşı

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