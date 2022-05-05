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İsrail'de bir silahlı saldırı daha! Çok sayıda ölü ve yaralı var

05.05.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de son dönemde üst üste gerçekleştirilen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kimliği belirsiz saldırganların, yoldan geçenlere silah ve baltayla saldırdığı belirtildi. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre, Elad kentindeki saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 3 ölünün yanı sıra 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye çevre bölgelerden takviye güvenlik ekipleri yönlendirildiği belirtildi.

3 AYRI SALDIRIDA 11 İSRAİLLİ ÖLMÜŞTÜ

İsrail'in farklı kentlerinde geçtiğimiz iki ayda 4 ayrı saldırı düzenlenmişti.
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Saldırılarda 13 İsrailli yaşamını yitirmişti.
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Son olarak ise geçtiğimiz Nisan ayında başkent Tel Aviv’de bulunan Dizengoff Caddesi üzerindeki Elkov adlı bir bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmişti.
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İsrail silahlı saldırı
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