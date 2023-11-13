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  4. İsrail'de şoke eden karar! İsrailli olmayan kişiler terörist ilan edilebilecek

İsrail'de şoke eden karar! İsrailli olmayan kişiler terörist ilan edilebilecek

13.11.2023 22:21 | Son Güncelleme:
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İsrail Meclisi'nde şoke eden bir karar verildi. Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

İsrail'de şoke eden karar! İsrailli olmayan kişiler terörist ilan edilebilecek

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, 'Terörle Mücadele Yasası'nı da değiştirdi. İsrail Meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin "terörist" olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı.

İsrail’de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişileri ancak "nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının" ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca "terör operatörü" tanımı, "bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

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İsrail terörist karar
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