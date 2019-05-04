HABER

İsrail'den Gazze'ye saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli bir genç şehit oldu.

İsrail'den Gazze'ye saldırı

azze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir adlı Filistinli genç, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda şehit edildi.

İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda ayrıca 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı, bu roketlerin çoğunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusu söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde sık sık sirenlerin çaldığı, halka sığınaklarda kalma uyarısının yapıldığını aktardı.

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Ayrıca Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaların tank atışıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili şeridini kapattı.

GAZZE-İSRAİL SINIRINDA GERGİNLİK ARTIYOR

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

AA

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Türk Tabipleri Birliği üyelerine verilen hapis cezalarına uluslararası sağlık kuruluşlarından kınamaTürk Tabipleri Birliği üyelerine verilen hapis cezalarına uluslararası sağlık kuruluşlarından kınama
Kuzey Kore'den kısa menzilli füze denemesiKuzey Kore'den kısa menzilli füze denemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Gazze

En Çok Okunan Haberler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH[CC.] ŞEHİT OLANLARA RAHMET ETSİN.BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN YARDIMCISI OLSUN.SİYONİSTLERİDE KAHRETSİN LANET OLSUN ONLARA.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'a gizli operasyon! Bağdadi kaçtı

DEAŞ'a gizli operasyon! Bağdadi kaçtı

Kuzey Kore'den korkutan deneme! Art arda ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Florida'da Boeing 737 uçağı pistten çıkıp nehre sürüklendi

Boeing 737 uçağı pistten çıkıp nehre sürüklendi!

ABD'den BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Körfez ülkelerine 6 milyar dolarlık silah satışı

Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri harekat görüşmesi

Trump yönetiminden Venezuela'ya askeri harekat görüşmesi

Kahire'de büyük yangın: 51 kişi yaralandı

Kahire'de büyük yangın: 51 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.