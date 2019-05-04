İsrail'den Gazze'ye saldırı

azze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 yaşındaki İmad Muhammed Nesir adlı Filistinli genç, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda şehit edildi.

İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda ayrıca 4 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına yaklaşık 90 roket atıldığı, bu roketlerin çoğunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusu söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde sık sık sirenlerin çaldığı, halka sığınaklarda kalma uyarısının yapıldığını aktardı.

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Ayrıca Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaların tank atışıyla hedef alındığı kaydedildi.