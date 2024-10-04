İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! Nasrallah'ın yerine geçecek ismi hedef aldılar

İsrail saldırılarını sıklaştırırken en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. İsrail bu kez Nasrallah'ın halefini hedef aldı. Nasrallah'ın halefi olan Safiyuddin'in hava saldırısında öldüğü iddia edildi.

ABD medyasının haberine göre; İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah Konsey Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin hava saldırısında öldürüldü.

"SALDIRI SONUCU HENÜZ BELLİ DEĞİL"

İsrail Medyası ise Safiyüddin'in ölüp ölmediği hakkında açıklama yaptı. Al Arabiya’nın haberine göre, Axios’a konuşan iki İsrailli yetkili, "Seyfettin, en derin sığınaktaydı. Saldırı sonucu henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

ART ARDA PATLAMALAR YAŞANDI!

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.Patlama anı böyle görüntülendi.

İsrail'den Lübnan'a yeni bir saldırı daha gerçekleşti. İsrail Ordusu, Nasrallah'ın yerine geçecek Safiyuddin'i hedef aldıklarını söyledi.



Patlama anı böyle görüntülendi. pic.twitter.com/eZIkZOdFEB — Mynet (@mynet) October 3, 2024

BATI ŞERİA'YA DA SALDIRILDI!

İsrail savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

SON 24 SAATTE 37 KİŞİ ÖLDÜ,151 KİŞİ YARALANDI!

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.