HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! Nasrallah'ın yerine geçecek ismi hedef aldılar

İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! Nasrallah'ın yerine geçecek ismi hedef aldılar

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.10.2024 01:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'den Lübnan'a yeni bir saldırı daha gerçekleşti. İsrail Ordusu, Nasrallah'ın yerine geçecek Safiyuddin'i hedef aldıklarını söyledi. ABD basını Safiyuddin'in hayatını kaybettiğini söylerken, İsrail medyası ise saldırı sonucunun belli olmadığını belirtti.

İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı! Nasrallah'ın yerine geçecek ismi hedef aldılar

İsrail saldırılarını sıklaştırırken en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. İsrail bu kez Nasrallah'ın halefini hedef aldı. Nasrallah'ın halefi olan Safiyuddin'in hava saldırısında öldüğü iddia edildi.

ABD medyasının haberine göre; İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah Konsey Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin hava saldırısında öldürüldü.

tt

"SALDIRI SONUCU HENÜZ BELLİ DEĞİL"

İsrail Medyası ise Safiyüddin'in ölüp ölmediği hakkında açıklama yaptı. Al Arabiya’nın haberine göre, Axios’a konuşan iki İsrailli yetkili, "Seyfettin, en derin sığınaktaydı. Saldırı sonucu henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

ART ARDA PATLAMALAR YAŞANDI!

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.Patlama anı böyle görüntülendi.

BATI ŞERİA'YA DA SALDIRILDI!

İsrail savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

SON 24 SAATTE 37 KİŞİ ÖLDÜ,151 KİŞİ YARALANDI!

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hasan Nasrallah
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

İstanbul'da polise saldırı! Çete lideri polisle çatıştı, hayatını kaybetti

İstanbul'da polise saldırı! Çete lideri polisle çatıştı, hayatını kaybetti

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.