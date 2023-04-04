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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni hava saldırısı!

04.04.2023 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Suriye'ye karşı hava saldırılarına devam ediyor. Suriye devlet haber ajansı SANA, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı duyurdu. Saldırıda 2 sivilin öldüğü iddia edilirken, İsrail'den ise bir açıklama yapılmadı.

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a yeni hava saldırısı!

Beşar Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, gece saatlerinde Şam yakınlarındaki bir noktaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Saldırı sonucu 2 sivilin öldüğü ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE HEDEF ALINDIKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. Esad rejimi, Şam'daki bazı noktalarının geçtiğimi gün de İsrail tarafından hedef alındığını ileri sürmüştü. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail

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