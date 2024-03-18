HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'den yeni bir hastane saldırısı mı gelecek? "Derhal bölgeyi terk edin"

İsrail'den yeni bir hastane saldırısı mı gelecek? "Derhal bölgeyi terk edin"

18.03.2024 12:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu açıkladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlilerin "derhal" bölgeyi terk etmelerini ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitmelerini istedi.

İsrail'den yeni bir hastane saldırısı mı gelecek? "Derhal bölgeyi terk edin"

Adraee, "Rimal Mahallesi ve Şifa Hastanesi sakinleri ile çevresindekilerin derhal batı yönünde Reşid Caddesi üzerinden güneye yönelmeleri ve El-Mevasi'deki insani bölgeye ulaşmaları gerektiğini" ifade etti.

Gazze Hastane

80 FİLİSTİNLİ ALIKONDU

Öte yandan İsrail'in "Kanal 13" televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktardı.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşi ve sevgilisine kurşun yağdırdı! Yasak aşk cinayetinde kararEşi ve sevgilisine kurşun yağdırdı! Yasak aşk cinayetinde karar
Akşener ile kurdukları ittifakın adını açıkladıAkşener ile kurdukları ittifakın adını açıkladı
17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze
En Çok Okunan Haberler
Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL

'Yeşil altın' diyorlar! Tarlada 20 TL, tabakta 400 TL

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

17 yıl önce başına gelen olaydan sonra insanlara küstü! Dağda yaşıyor kimseyle görüşmüyor: Onu hayata bağlayan tek şey var

Masadaki son anket! Bu zamana kadarki en düşük fark

Masadaki son anket! Bu zamana kadarki en düşük fark

Önce 'git karını çalıştır' dedi, sonra boğazına çakı sapladı! Mahkemede özür dileyince...

Önce 'git karını çalıştır' dedi, sonra boğazına çakı sapladı! Mahkemede özür dileyince...

İzmir'de yoğun bakımdaki 63 yaşındaki kadına cinsel saldırı! Erkek hemşire eşiyle yemek yerken gözaltına alındı: Verilecen cezaya itiraz edildi

İzmir'de yoğun bakımdaki 63 yaşındaki kadına cinsel saldırı! Erkek hemşire eşiyle yemek yerken gözaltına alındı: Verilecen cezaya itiraz edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.