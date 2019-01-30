İsrail, Doğu Kudüs’teki UNRWA okullarını kapatma kararı aldı

İsrail Milli Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletlerin Filistinli Mülteci ajansına “UNRWA” Filistinli mülteciler için okul açma yetkisini iptal ettiğini açıkladı. İsrail, UNRWA’nın okullarını Kudüs şehir yönetimi tarafından işletilen ve İsrail müfredatının uygulandığı okullara devredileceğini belirtti.

İsrail Güvenlik Konseyi, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren UNRWA tarafından işletilen Filistinli çocuklar için açılan okulların faaliyetlerini son verme kararı aldı. Haber İsrail televizyonları tarafından Cumartesi günü duyuruldu.

İsrail Eğitim Bakanlığı, yayımladığı raporda UNRWA okullarının yerini Kudüs Belediyesi tarafından işletilen okullara bırakacağını açıkladı. Kararın, ABD Başkanı Donald Trump’ın UNRWA’ya yapmayı planladığı 300 milyon dolarlık desteğini keserek Filistinlileri İsrail’e barışa zorlama kararından sonra geçen ay yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Kudüs İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına Filistin büyük bir tepki göstermiş ve buna karşı büyük gösteriler başlatmıştı. Trump, Filistinlileri cezalandırmak için UNRWA’ya katkısını büyük oranda kesmişti. İsrail’in son kararının UNRWA’ya ikinci bir darbesi olarak yorumlandı.

Kudus Belediyesi sınırları içindeki iki mülteci kampında UNRWA’nın işlettiği 7 Filistin okulunda 3 bin öğrencinin eğitim aldığı kaydedildi. İsrail, uluslararası toplum tarafından tanınmamasına rağmen Duğu Kudüsü, Batı Kudüs ile ülkenin başkenti olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Bundan dolayı Filistin mülteci kamplarını şehir dışına çıkartmaya çalışıyor.

UNRWA 1965 yılında Kudüs’te kurulan Şuafat Filistin kampında 20 bin Filistinli mülteciye hizmet veriyor. Doğu Kudüs’teki Filistinlerin ellerinde oturma kartları bulunmasına rağmen İsrail vatandaşı olarak kabul edilmiyor ve belediye hizmetinde ayrımcılık görüyor.