İsrail-Filistin gerilimi: Hamas'ın silahlarının güçlü ve zayıf yanları neler?

Gazze'deki Filistinli militanlar ile İsrail ordusu arasındaki gerilimin artmasıyla her iki tarafta da can kaybı, hasar ve acı yaşansa da bu hala asimetrik bir mücadele.

İsrail çok daha güçlü bir aktör. Hava gücü, silahlı insansız hava araçları ve istihbarat toplama sistemleriyle Gazze'deki hedeflerini istediği gibi vurma kapasitesine sahipler.

İsrail her ne kadar hedeflerinin askeri merkezler olduğu konusunda ısrarcı olsa da Filistin yerleşim yerlerinin nüfus açısından yoğun olması, Hamas ile İslami Cihat örgütünün yerleşkelerinin nüfusa yakın ve hatta çoğu zaman sivillerin yaşadığı binaların altında saklı olması sivillerin ölmesine yol açıyor.

Hamas ve İslami Cihat, daha zayıf olan taraf olsa da İsrail'e saldıracak kadar silaha sahipler.

Daha şimdiden bazı taktikleri denemiş vaziyetteler.

İsrail'in hava savunma sistemi, Gazze'den İsrail'e geçmeye çalışan büyük ihtimalle silahlı bir insansız hava aracını düşürdü.

İsrail ordusunun bir sözcüsü, "elit bir Hamas biriminin" Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir tünelden İsrail'e sızmaya çalıştığını aktardı.